Das Unternehmen investiert mit den Gründungsaktionären und dem Führungsteam zur Unterstützung des organischen Wachstums und zur Beschleunigung der Roadmap für Fusionen und Übernahmen des auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika führenden Anbieters von Dienstleistungen im Bereich des Hypothekenmanagements, von Rechtsberatung und digitalen Dienstleistungen

Grupo BC, der führende Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Hypothekenmanagements, von Rechtsberatung und digitalen Dienstleistungen für den Finanzsektor auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika, gab heute bekannt, dass Silver Lake, ein im Bereich Technologie-Investitionen weltweit führendes Unternehmen, gemeinsam mit den Gründungsaktionären und dem Führungsteam von Grupo BC das Unternehmen zu 100 Prozent vom Mehrheitseigner L-GAM erwerben wird. Durch diese Übernahme soll die nächste Phase des Wachstums und der Wertschöpfung von Grupo BC gefördert werden.

Santiago Bellver, Chairman von Grupo BC, und Xavier Costa, CEO von Grupo BC, äußerten sich dazu wie folgt: "Wir sind L-GAM für die Unterstützung und die Zusammenarbeit in den sechs Jahren, in denen das Unternehmen an Grupo BC beteiligt war, sehr dankbar. Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit Silver Lake, einem im Bereich der Technologie-Investitionen weltweit führenden Unternehmen, das sein Vertrauen in uns gesetzt hat. Wir werden dank dessen geballter technologischer Kompetenz und durch gezielte Übernahmen unser organisches Wachstum stärken können. In Kürze werden wir die Ziele unserer Strategieplanung und die Zusammensetzung des neuen Vorstandsteams bekannt geben."

Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, merkte hierzu Folgendes an: "Grupo BC ist als skalierter, technologiegestützter Anbieter von geschäftskritischen Dienstleistungen und Softwareprodukten für Finanzinstitute auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika ein hervorragendes Unternehmen mit einem herausragenden Wertversprechen. Die Art und Weise, wie Santiago Bellver, Xavier Costa und das gesamte Team die Plattform von Grupo BC im Laufe der Jahre entwickelt und kontinuierlich digitalisiert haben, um das Unternehmen zum bevorzugten Partner für Kunden aus seiner Branche zu machen, hat uns sehr beeindruckt. Investitionen in wirkungsvolle, wegweisende, technologiegestützte Geschäftsmodelle bilden das Hauptgeschäft von Silver Lake. Es ist für uns ein Privileg, mit dem Management von Grupo BC in einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der das Unternehmen in eine neue Phase des organischen und anorganischen Wachstums eintritt."

Felipe Merry del Val und Tito Soso, Teilhaber von L-GAM, äußerten sich hierzu folgendermaßen: "Unser gemeinsamer Weg mit Grupo BC war durch eine bemerkenswerte Transformation, ein Mehrfaches an Wachstum und Erfolg und vor allem durch eine äußerst fruchtbare Kooperation mit einem erstklassigen Führungsteam unter der Leitung von Chairman Santiago Bellver und CEO Xavier Costa gekennzeichnet. Wir danken beiden für ihren enormen Einsatz und ihre herausragenden Erfolge. Wir wünschen Grupo BC für die Zukunft weiterhin viel Erfolg bei seinen spannenden Vorhaben."

Das 1974 gegründete Unternehmen Grupo BC mit Sitz in Madrid ist der führende Anbieter von technologiegestützten Verarbeitungsplattformen, Softwareprodukten und Dienstleistungen für das Hypothekenmanagement, für die Online-Hypothekenvermittlung, für rechtliche Lösungen (Schadensbearbeitung und Kreditverwaltung) sowie für digitale Lösungen, die in der Finanzbranche in Spanien, Portugal, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Chile und Peru Anwendung finden. Grupo BC ist mit jährlich über 500.000 abgeschlossenen Hypothekendarlehen und 5.300 Mitarbeitenden Marktführer in seinen Hauptgeschäftsfeldern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.grupobc.com.

Silver Lake möchte mit dieser Investition die Produktentwicklung voranbringen, um dadurch die Angebotspalette mit Lösungen von Grupo BC zu stärken und zu erweitern und um die Erfolgsgeschichte von Grupo BC als Pionierunternehmen der digitalen Innovation fortzusetzen. Diese Ziele stehen im Einklang mit dem klar definierten Schwerpunkt, den das Management auf den Ausbau der Software- und Datenanalysekapazitäten von Grupo BC legt, um die kundenzentrierten Lösungen des Unternehmens zu verbessern und sein weiteres organisches und anorganisches Wachstum zu fördern.

Die Transaktion wird voraussichtlich im November 2021 abgeschlossen. Weitere Einzelheiten über die Investition wurden nicht bekannt gegeben. Socios Financieros und Canson Capital Partners waren als Finanzberater für Grupo BC und die Aktionäre des Unternehmens tätig. dwf-RCD war als Rechtsberater für Grupo BC und die Aktionäre des Unternehmens tätig. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP sowie Uría Menéndez waren als Rechtsberater für Silver Lake tätig.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologieinvestments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 88 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über Expertenteams in Nordamerika, Europa und Asien. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 221 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 526.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen über Silver Lake und sein Portfolio finden Sie unter http://www.silverlake.com.

Über L-GAM

L-GAM ist eine international tätige Investmentgesellschaft, die 2013 von Experten mit Unterstützung der Fürstenfamilie von Liechtenstein und mehrerer Familien aus Europa, Asien und den USA gegründet wurde. Ihr spezielles, differenziertes Geschäftsmodell basiert auf einem langfristigen, industrieähnlichen Investmentfokus in Kooperation mit äußerst renommierten kleinen und mittelgroßen Unternehmen in verschiedenen Ländern Europas. Weitere Informationen über L-GAM erhalten Sie unter http://www.l-gam.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

