Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Gegen 15 Uhr notierte der ATX mit einem knappen Plus von 0,13 Prozent bei 3.786,46 Punkten. Der ATX Prime lag mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent bei 1.909,20 Zählern. Auch andere Börsen in Europa hielten sich knapp im Plus.Marktteilnehmer sprachen von einer Konsolidierungsphase an den Börsen. Die kursierenden ...

