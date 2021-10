San Francisco (ots/PRNewswire) -Ein Team von mehr als 50 Content-Management-System (CMS)-Experten wird dem Unternehmen beitreten, um den Erfolg der Partner, der Kunden und des Ökosystems erheblich zu steigernContentstack, das führende Agile Content Management System (CMS), gab heute die Übernahme der CMS-Sparte von Raw Engineering bekannt, einem Unternehmen für digitale Lösungen, das Strategien für die digitale Transformation und kundenspezifische Entwicklungsdienstleistungen anbietet. Das Team von mehr als 50 erstklassigen CMS- und Integrationsexperten schließt sich Contentstack an und schafft ein neues Angebot von "Enablement Services" für Kunden und Partner. Diese Akquisition ermöglicht eine sofortige Skalierung des Partner- und Kundenerfolgs und des Ökosystems von Contentstack. Es stellt eine massive Investition in das Catalysts-Partnerprogramm und das Care Without Compromise-Programm dar und macht einen Microservices-, API-first-, Cloud-native SaaS- und Headless-Ansatz (MACH) für jedes Unternehmen praktikabel.Die Branche bewegt sich massiv in Richtung MACH und kompatibler Lösungen. Um diesen Wandel von monolithischen Suiten zu agilen Technologie-Stacks zu beschleunigen, sind Fachwissen und Anleitung erforderlich. Die neuen Enablement Services von Contentstack bieten Zugang zu CMS- und MACH-Experten und tragen mit technischem Know-how dazu bei, den Weg zu MACH zu ebnen. Das neue Team wird die Produktinnovationen im gesamten Contentstack-Ökosystem beschleunigen, indem es Blueprints, Integrationen, Entwicklerressourcen und Ökosystem-Enablement-Services zum Nutzen von Partnern und Kunden beisteuert."Mit dieser massiven Talentakquisition stellen wir den Status quo in Frage. Kein anderer Headless- oder MACH-kompatibler CMS-Anbieter hat auch nur annähernd die Breite und Tiefe der kombinierten CMS-Expertise von Contentstack", so Neha Sampat, Gründer und CEO von Contentstack. "Wir legen die Messlatte für die Implementierung und Übernahme von MACH-basierten Lösungen höher und können Unternehmen besser denn je helfen, ihr Innovationspotenzial voll auszuschöpfen."Das Enablement Services Team wird dafür sorgen, dass Kunden schnellere Innovationen im gesamten Ökosystem erleben, bessere digitale Erfahrungen machen und dadurch bessere Kundenerlebnisse produzieren. Unternehmen können die MACH-Architektur nun in vollem Umfang nutzen, da sie wissen, dass sie auf ihrem Weg der digitalen Transformation von einer Vielzahl von Experten begleitet werden. Contentstack ist dafür bekannt, den branchenweit besten Kundenservice zu bieten und die höchste Kundenzufriedenheit aller Enterprise-CMSe zu erreichen. Darüber hinaus wird Contentstack sein preisgekröntes Care Without Compromise-Programm erweitern."Das Team von Contentstack Enablement Services hat mit seinem fundierten Produktwissen und seiner herausragenden Erfahrung 8x8 in die moderne Welt der MACH Architektur gebracht", sagt Venkat Nagaswamy, Globaler Vizepräsident für Marketing bei 8x8. "Mit der kompromisslosen Kundenbetreuung und dem Kundenservice von Contentstack waren wir in der Lage, ein aktualisiertes digitales Erlebnis zu migrieren, neu zu gestalten und bereitzustellen, das zu höheren Kundenkonversionen und einem insgesamt verbesserten Kundenerlebnis geführt hat."Aufgrund der gemeinsamen Wurzeln von Contentstack und Raw Engineering war das neu erworbene Team Teil der ursprünglichen Gruppe, die vor über einem Jahrzehnt Pionierarbeit für Headless CMS in der Branche geleistet hat. Diese Experten haben jahrelange Erfahrung in der Implementierung einer Reihe von traditionellen CMS-Suiten, darunter Acquia, Adobe, Sitecore und TeamSite.Die neue Geschäftseinheit wird an den Vizepräsidenten für Partnerschaften und Enablement von Contentstack, Peter Fogelsanger, berichten. Das Team wird sich darauf konzentrieren, das Onboarding neuer Partner zu beschleunigen, die technische Zusammenarbeit mit dem Wachstum des Ökosystems zu skalieren und den technischen Experten in den Technologie- und Lösungskatalysatoren Spezialisten als Berater und Sparrings Partner zur Seite zu stellen."Die Übernahme soll den Catalysts und dem Catalyst-Programm direkt zugute kommen und ihr Engagement und ihre Investitionen beim Ausbau ihres Contentstack-Geschäfts ergänzen und belohnen", so Fogelsanger. "Unsere Aufgabe ist es, Partner zu befähigen und das Wachstum ihrer Operationen zu beschleunigen, die sich mit MACH im Allgemeinen und Contentstack im Besonderen beschäftigen.""Angesichts der schnell wachsenden Nachfrage, Kunden bei der Umstellung auf eine Composable Architecture zu unterstützen, gibt es eine klare Strategie, unsere Expertise in diesem Bereich zu erweitern", sagte Casper Rasmussen, Globaler leitender Vizepräsident für Technologie bei Valtech. "Mit den Enablement Services von Contentstack, die Just-in-Time-Enablement und Best-Practice-Beratung von Contentstack bieten, sind wir auf Nachfragespitzen bestens vorbereitet. Wir können sofort auf Kunden reagieren, während wir gleichzeitig unsere internen Teams skalieren und sicherstellen, dass sie über eine Wissensbasis und einen Rückhalt an Fachwissen verfügen, wie Contentstack am besten in integrierte MACH-basierte Lösungen integriert werden kann."Raw Engineering wurde 2007 gegründet, um große Unternehmen bei der Umstellung auf cloudbasierte Lösungen zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich zu einem Kompetenzzentrum entwickelt, das sowohl Start-ups als auch Konzerne in einer Vielzahl von Branchen betreut. Raw Engineering genießt das Vertrauen von weltweit führenden Sport-, Unterhaltungs- und Fortune-500-Firmen und innovativer Start-ups. Raw Engineering baut echte Partnerschaften mit seinen Kunden auf, um die innovativsten und zuverlässigsten digitalen Lösungen für ihre Bedürfnisse zu liefern. Contentstack ist bekannt für seine kompromisslose Betreuung und hat die höchste Kundenzufriedenheit der Branche. Als Mitbegründer der MACH Alliance setzt sich Contentstack für eine offene und kompatible Technologie ein, die auf Microservices, API-first, Cloud-native SaaS und Headless basiert. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.contentstack.com.