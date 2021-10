Insgesamt verfolgt die TransCanada-Aktie seit 2009 einen intakten Aufwärtstrend, dieser brachte in 2014 Kursgewinne an 58,40 US-Dollar hervor. Die letzten Jahre über waren von einer groben Seitwärtsbewegung geprägt, dabei hat sich ein untergeordneter Abwärtstrend seit Anfang 2020 eingestellt. Diesen konnte die Aktie in der abgelaufenen Handelswoche überwinden und tendiert jetzt wieder gen Norden. ...

