Bern (ots) -Einladung zur Medienkonferenz Sozialhilfe in Schweizer StädtenDienstag, 26. Oktober 2021, 9.30 Uhr, Berner Fachhochschule Soziale Arbeit, Hallerstrasse 8, Raum HAL 218 im 2. Stock, BernDie Städte sind die wesentlichen Akteure der Sozialhilfe. Der Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe dokumentiert aktuelle Entwicklungen in 14 Städten: Basel, Bern, Biel, Chur, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthur, Zug und Zürich.Die diesjährige Medienkonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik legt die Schwerpunkte auf die Entwicklungen während der Coronapandemie und auf den wiederholten Bezug von Sozialhilfe.Es sprechen:- Michelle Beyeler, Berner Fachhochschule, Co-Autorin der Studie- Martin Merki, Stadtrat Luzern- Émilie Moeschler, Stadträtin Lausanne- Nicolas Galladé, Stadtrat Winterthur, Präsident Städteinitiative SozialpolitikWeitere Informationen und Anmeldung:Vor Ort mit Zertifikatspflicht: Anmeldung zur Medienkonferenz mit Stichwort "live" an: info@staedteinitiative.chEs gilt das Schutzkonzept der Berner Fachhochschule.Online: Anmeldung mit Stichwort "online" an info@staedteinitiative.chTeilnahme via Microsoft Teams: Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_OTIzMmZlNTEtOGRlMC00Nzg2LTg0NDctMzkzYWYzNGE3YzE1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6a1cf8c-768e-4187-a738-b6e50c4deb4a%22%2C%22Oid%22%3A%22cef6e397-470c-4e4c-9a83-f00cb47937c0%22%7D)Oder anrufen (nur Audio) +41 43 430 75 06 Telefonkonferenz-ID: 374 955 920#Medienunterlagen unter: https://staedteinitiative.ch/de/Info/Kennzahlen_Sozialhilfe/Kennzahlenbericht_aktuellDie Publikation "Sozialhilfe in Schweizer Städten" ist ab 22.10. mit Sperrfrist erhältlich. Kontakt: Katharina Rüegg, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik, Tel. +41 52 267 59 57; info@staedteinitiative.chBesten Dank für Ihr InteresseDie Städteinitiative Sozialpolitik ist eine Sektion des Schweizerischen Städteverbands und vertritt die sozialpolitischen Interessen von rund 60 Schweizer Städten aus allen Regionen. Sie setzt sich für ein kohärentes System der sozialen Sicherung und eine gute Zusammenarbeit von Städten, Bund und Kantonen ein.Pressekontakt:Katharina Rüegg, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik, Tel. +41 52 267 59 57; info@staedteinitiative.chOriginal-Content von: Städteinitiative Sozialpolitik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003533/100879626