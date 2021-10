Mainz (ots) -SPD, Grüne und FDP starten Koalitionsverhandlungen. Der Anspruch ist riesig, aber die Kassen sind leer. Wer wird die Richtung vorgeben? Wie gelingt Neues? Und kann die Ampel noch scheitern - an der Postenverteilung oder am Geld? Bei "maybrit Illner" diskutieren am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 22.15 Uhr im ZDF, mit Annalena Baerbock und Christian Lindner erstmals zwei der derzeiten Spitzenverhandler zum Thema "Kleinster Nenner oder großer Wurf - Ampel unbezahlbar?"In der "maybrit illner"-Gesprächsrunde am kommenden Donnerstag ebenfalls dabei: Norbert Röttgen, Mitglied des Bundestags und Mitglied im CDU-Präsidium, Politikwissenschaftler Herfried Münkler sowie "Spiegel"-Autorin Christiane Hoffmann.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillnerSendungsseite in der ZDFmediathek: https:/zdf.de/politik/maybrit-illner/baerbock-lindner-zu-ampel-koalition-verhandlungen-fdp-gruene-maybrit-illner-21-oktober-2021-100.html"maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illnerZDFheute in der ZDFmediathek: http://zdfheute.deZDFheute bei Twitter: https://twitter.com/ZDFheutePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5050700