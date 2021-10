DJ RWE will in Großbritannien bis 2030 rund 15 Mrd Pfund investieren

Von Giulia Petroni

LONDON (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE will bis 2030 rund 15 Milliarden Pfund in grüne Technologien und Infrastruktur in Großbritannien investieren. Diese Summe umfasse auch die zugesagten Investitionen in bereits im Bau befindliche Projekte in Großbritannien, teilte die RWE AG mit.

Der Konzern entwickelt den Angaben zufolge derzeit vier Offshore-Windparks mit einer potenziellen Gesamtleistung von rund 2,6 Gigawatt (GW) und ist der bevorzugte Bieter für zwei Offshore-Standorte mit einer potenziellen Leistung von 3 GW. Zusammen mit Partnern investiert RWE außerdem bereits rund 5 Milliarden Pfund in zwei britische Offshore-Windparks.

"Wir sehen Großbritannien als einen attraktiven Standort für laufende Investitionen, der einen stabilen regulatorischen Rahmen bietet und über große natürliche Windressourcen verfügt", sagte CEO Markus Krebber laut der Mitteilung.

October 19, 2021

