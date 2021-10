Das neue Model X läuft in den USA vom Band. Die ersten Fahrzeuge gingen an dortige Kunden. In Europa liegen die Lieferungen noch in weiter Zukunft. Nach den Präsentationen im Januar produziert Tesla die neue Version des Model X. US-Kunden erhielten ihren Luxus-SUV in diesen Tagen. Social-Media-Einträge berichten davon. Außen hat das Refresh den Wagen nur wenig verändert. Der Hersteller hat ihm innen jedoch eine komplett neue Ausstattung gegönnt. Dazu gehört ein eckiges Lenkrad, das Tesla "Yoke" nennt. Die ersten Auslieferungen betrafen ...

