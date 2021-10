Delivery Hero steigt bei Gorillas ein

Werbung



Der Restaurant-Lieferdienst Delivery Hero erweitert seine Liste an Beteiligungen an Lieferdiensten und investiert in das erst im vergangenen Jahr gegründete Berliner Startup Gorillas.



Mit dem Investment erreicht Delivery Hero eine Beteiligung von gut acht Prozent an Gorillas.

Das Berliner Start-up Gorillas bietet On-Demand-Zugang zu Lebensmitteln und verspricht ihren Kunden innerhalb von 10 Minuten zu liefern. Laut eigenen Angaben soll so die Lagerung von Lebensmitteln der Vergangenheit angehören, um die Lebensmittelverschwendung drastisch zu reduzieren und so sollen auch gleichzeitig neue Maßstäbe für die Frische von Nahrung gesetzt werden. In den vergangenen sechs Monaten habe Gorillas insgesamt 4,5 Millionen Bestellungen ausgeliefert.

Doch das vielversprechende Investment des noch recht neuen DAX© Konzerns Delivery Hero hat auch eine Kehrseite. Bis vor kurzem hatte Gorillas nämlich durch einen seit Monaten andauernden Streit um die Arbeitsbedingungen auf sich aufmerksam gemacht. Dabei soll die frische Firma zahlreiche Fahrer entlassen haben. Unternehmenschef Kagan Sümer hatte daraufhin zudem einen Aktionsplan für bessere Arbeitsbedingungen vorgelegt.





