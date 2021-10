Alpharetta, Georgia (ots/PRNewswire) -Der EMA-Stack stuft das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) in die prestigeträchtigste Kategorie des Berichts ein, die einen Querschnitt aus hoher Produktstärke und Kosteneffizienz darstellt.Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im EMA Radar Report for Workload Automation Q4, 2021 als Value Leader ausgezeichnet wurde. Der Bericht wird alle zwei Jahre veröffentlicht und stellt eine detaillierte Analyse dar, die auf der Grundlage von Interviews mit Endbenutzern, einer umfassenden Umfrage mit sechshundert Punkten und persönlichen Produktvorführungen erstellt wurde."Nach einem so strengen Prüfverfahren als Value Leader anerkannt zu werden, ist eine große Ehre", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Es ist klar, dass unsere Strategie, die UAC über SaaS- und On-Premises-Implementierungsoptionen verfügbar zu machen, und unser Fokus darauf, Endbenutzern die Möglichkeit zu geben, jede Lösung von Drittanbietern zu automatisieren und zu orchestrieren, vom Markt gut aufgenommen wurde. Natürlich haben wir das unseren engagierten Kunden ebenso zu verdanken wie unserem visionären Team.""Stonebranch hat sein Produkt seit 2019 erheblich verbessert, darunter neue Self-Service-Funktionen, Funktionen zur Orchestrierung von Datenpipelines und erweiterte Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen und Plattformen von Drittanbietern in der Cloud", sagt Dan Twing, Präsident und COO von Enterprise Management Associates (EMA). "Ihr Engagement für die Verbesserung ihres Produkts hat ihre Einstufung als Value Leader für den Bericht 2021 gefestigt."Das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) ermöglicht Workload-Automatisierung und Job Scheduling Funktionen in hybriden IT-Umgebungen. Durch die Zentralisierung der Verwaltung von Workloads über lokale, cloudbasierte und containerisierte Microservices hinweg erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Automatisierungsprogramme zu skalieren. Die UAC ermöglicht es Entwicklern, Datenteams und IT-Betriebsgruppen, innerhalb einer einzigen Plattform zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die Beobachtbarkeit, Audit- und Compliance-Funktionen zu verbessern.Im Jahr 2021 ist die EMA das einzige objektive, unabhängige Analystenunternehmen, das ein ganzheitliches Stack-Ranking der Produkte und Lösungen im Bereich Workload Automation erstellt.Lesen Sie den EMA Radar Report for Workload Automation Q42021, mit freundlicher Genehmigung von Stonebranch.Informationen zu StonebranchStonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Stonebranch Universal Automation Platform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.Informationen zum EMA Radar ReportDer EMA Radar Report liefert eine eingehende Analyse der branchenführenden Anbieter und Anbieterprodukte, einschließlich ihrer allgemeinen Marktposition im Vergleich zu anderen Anbietern. Diese Informationen werden in einem leicht zu entschlüsselnden, detaillierten Radar-Diagramm dargestellt, das es einfach macht, zu sehen, wie die Anbieter auf dem Markt und im Vergleich zu anderen Anbietern abschneiden. Der EMA Radar Report bietet außerdem eine detaillierte Diskussion der Methodik und der Kriterien, einen Überblick über die einzelnen Marktsegmente und einen umfassenden Analystenbericht zu jedem Anbieter.Pressekontakt:Scott DavisVizepräsident für globales Marketingscott.davis@stonebranch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpgOriginal-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71284/5050743