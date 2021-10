Am frühen Abend notiert die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1644 Dollar in etwa gleich wie Morgen, aber über dem Vortag. Gegenüber dem Schweizer Franken kostet der Euro ebenfalls wenig verändert zum Morgen 1,0724 Franken. Ein US-Dollar notiert derweil unverändert auf 0,9211 Franken.Der Dollar war bereits am Montag nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...