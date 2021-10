(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.10.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag überwiegend fester. MorphoSys und Evotec ziehen deutlich an, für Biontech geht es ebenfalls aufwärts. An der Wall Street bewegt sich der Sektor nach oben. Der DAX verbessert sich um 0,3 Prozent auf 15.519 Punkte, gestützt von Heidelberg Cement, Münchner Rück und RWE. Auf der anderen Seite stehen Papiere von HelloFresh, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...