Mit einer Performance von 94.000 Prozent ist Monster Beverage die mit Abstand beste Aktie im Nasdaq 100 in diesem Jahrhundert. Doch seit Wochen geht es mit dem Pionier in Sachen Energy Drinks an der Börse bergab. Seit dem Hoch hat der Titel 15 Prozent verloren. Ein Analystenkommentar hat die Talfahrt noch befeuert.Jefferies-Analyst Kevin Grundy verweist in seiner Studie auf den härteren Wettbewerb durch neue Anbieter, etwa Bang, Celsius, C-4 und Zoa. "Der Marktanteil von Monster in den USA liegt ...

