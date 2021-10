Krypto-Euphorie in den USA. Nach mehrfachem Veto seitens der US-Börsenaufsicht konnte heute endlich der erste Bitcoin-Indexfonds (ETF) an der New Yorker Börse starten. Der legte einen fulminanten Handelsbeginn hin. Am Dienstag ist der erste an Bitcoins gekoppelte ETF in New York, an der größten Börse der Welt gestartet. Immer wieder war die Ausgabe des ETF durch die US-Börsenaufsicht SEC verhindert worden. Dieses Mal legte sie jedoch kein Veto ein. var embedId = "c8ee4a506ae6f30716080fc104de4706"; var embed = ...

