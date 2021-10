Interdisziplinäre Veranstaltung wird Innovationsplattform und gewinnt globale Anleger im Gesundheitswesen

Alfred Patisenah und Daisy Ramadhani von der School of Life Sciences and Technology, Indonesien haben das namhafte Fujio Cup Quiz (FCQ) gewonnen, eine wissenschaftliche Veranstaltung im Rahmen der NCRM NICHE 2021 für die aktive Erlangung von Wissen zum Thema Stammzellen und regenerative Medizin. Es gab einen harten Wettbewerb mit den Titelverteidigern: den Teams für NIMHANS, Bangalore, Indien, und dem Kasturba Medical College. Das von Vigneshwar Ranjan und Vasanta Vaarshini Umapathi vertretene Rajalakshmi Engineering College wurde Zweiter bei diesem Wettbewerb, der in drei Phasen mit Aufgaben und Online-Livequiz seit 2006 jedes Jahr im Oktober anlässlich des Jubiläums von Nichi im Centre for Regenerative Medicine ausgetragen wird.

The XVI anniversary NCRM NICHE 2021 was held virtually on 17th October 2021, in partnership with Training program in regenerative medicine (TPRM), University of Toronto, Canada, German society for stem cell research (GSZ), Germany, Edogawa evolutionary laboratory of science (EELS), Japan and Enso Healthcare DMCC, Dubai, UAE. The Fujio Cup Quiz was won by School of Life Sciences and Technology, Indonesia, with Rajalakshmi Engineering College, India emerging as runners. (Graphic: Business Wire)

Bei dem virtuellen Event gab es Referate von Prof. Gary Levy, Gründer, Trainingsprogramm für regenerative Medizin, University of Toronto (www.regenmedcanada.com) über Lektionen, die während der Pandemie gelernt wurden, und Forschungsgebiete für den Umgang mit zukünftigen Covid-19 ähnlichen Viren (https://www.springer.com/gp/book/9781461357759), Prof. Kazutoshi Mori, Universität Kyoto, einem Lasker-Preisträger (https://www.nature.com/articles/nm.3682) über die Entfaltung von Proteinreaktionen und Belastungen des endoplasmatischen Reticulum (https://elifesciences.org/articles/60970), sowie Prof. Timothy Kieffer, University of British Columbia und CSO von Viacyte Inc., über die Transplantation gekapselter Pankreas-Inselzellen bei Diabetes (https://doi.org/10.3389/fendo.2021.642152). Forschungen zu Covid-19 wurden präsentiert von Dr. Tomohiko Kisaka, Universität Hiroshima, Dr. Stanley Jeremiah, Städtische Universität Yokohama (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837), Dr. K. Raghavan, JAICARE, Madurai, Indien (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221010271), Dr. K. Ramesh Shankar, NHS Trust Lincolnshire Partnership, London, Vereinigtes Königreich (https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(21)00248-3/fulltext), sowie Dr. Dedeepiya Devaprasad, der über die BREW-COCO-Methode für die Früherkennung einer Verschlechterung des Zustands bei Covid-19 sprach. Prof. Jürgen Hescheler, Universität Köln, Deutschland, Prof. Naoki Yamamoto, emeritierter Professor am National Centre for Global health and Medicine, Tokio, Japan, und Prof. Pushkala Subramaniam, TN MGR Medical University, Indien, moderierten.

Die NCRM NICHE, eine interdisziplinäre Veranstaltung mit Innovationsplattform, die an der Spitze der Entwicklung neuartiger Lösungen für nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH oder NAFLD: https://doi.org/10.1101/2021.07.08.451700) und für die Behandlung von neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismusspektrumstörungen (https://doi.org/10.1101/2021.06.28.21259619) steht, konnte erste multinationale Investoren gewinnen. Enso Healthcare DMCC, Dubai, VAE, die bei dieser wissenschaftlichen Veranstaltung für die aktive Erlangung von Wissen mit der GN Corporation zusammengearbeitet hat und zur Enso-Gruppe, einem globalen Konglomerat mit unterschiedlichen Interessen, gehört, fasst die Entwicklung bahnbrechender Lösungen für die Prävention und Behandlung lebensstilbedingter Erkrankungen sowie in den Bereichen Anti-Aging und Langlebigkeit durch zukunftsweisende Forschung ins Auge.

