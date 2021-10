DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Halbjahresabschluss Geschäftsjahr 2021/2022 per 30.09.2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta033/19.10.2021/18:00) - 19. Oktober 2021

Nach den zwei Kapitalerhöhungen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 betrug der Eigenkapitalwert, respektive Net Asset Value (NAV), der New Value AG per 30.09.2021 CHF 40.9 Mio. (CHF 0.001 Mio. per 31. März 2021). Der NAV pro Aktie stieg von CHF 0.00 zu Beginn der Periode auf CHF 0.097. Insgesamt wies die New Value AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 einen Verlust von CHF 0.9 Mio. aus (Vorjahresperiode Verlust von CHF 0.11 Mio.). Der Verlust pro Aktie betrug CHF 0.02. Der Verlust resultiert aus den normalen operativen Kosten und den einmaligen Kosten zur Umsetzung der Kapitalerhöhungen und der Neuausrichtung der Gesellschaft.

Der Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2021/22 mit detaillierten Informationen zum Halbjahresabschluss wird nur in elektronischer Form erstellt und auf der Webseite der New Value veröffentlicht. https://www.newvalue.ch/fileadmin/ userupload/dokumente/New_Value_HJ2021.pdf

Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

