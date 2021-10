Gazprom - Die Aktie profitiert von den explodierenden Gaspreisen!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: GAZ ISIN: US3682872078



Rückblick: Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen. In Russland ist Gazprom einer der größten Arbeitgeber des Landes. Die hohen Gaspreise sorgen seit Wochen für Schlagzeilen und die Aktie des Gasunternehmens läuft seit Monaten von links unten nach rechts oben. Nachdem die Kurse in eine Beschleunigung übergingen und bis 9.46 Euro nach oben liefen, folgte der Pullback zum EMA-20.

Meinung: Der Gasbedarf dürfte hoch bleiben und auch weiter steigen. Immer mehr Länder setzen stärker auf Erdgas, da dies im Vergleich zu Öl und Kohle als geringere Belastung betrachtet wird. Für Gazprom sind das gute Zukunfts-Aussichten. In China beispielsweise boomt die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder und dafür wird viel Energie benötigt. Zudem war der Winter 2020/21 ungewöhnlich kalt, was den Gasverbrauch in die Höhe trieb und die Speicher leerte. Bei einem Breakout über 9 EUR könnte die Aktie zur nächsten dynamischen Bewegung ansetzen.

Chart vom 19.10.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 8.86 EUR



Setup: Der Long-Einstieg könnte bei Kursen über 9 EUR aussichtsreich sein. Die Position ließe sich nach dem Entry eng unter dem letzten Tief, unter dem EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Gazprom ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in GAZ



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.