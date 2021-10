Markenkooperationen stellen in der Luxusbranche kein neues Phänomen dar. Die Zusammenarbeit zwischen Hermès und Apple Watch geht auf das Jahr 2015 zurück und die erfolgreiche Kollektion von Louis Vuitton/Supreme kam im Jahr 2017 in die Verkaufsräume. Der Hype um die angekündigte Zusammenarbeit der zur Kering-Gruppe zählenden Luxushäuser Balenciaga und Gucci im Rahmen der Gucci Aria-Kollektion, welche zur Herbst/Winter-Kollektion 2021 in die Läden kommen soll, hat die Aufmerksamkeit erneut auf die zunehmend wichtigere Rolle der Markenkooperationen innerhalb der Luxusbranche gelenkt. Wachstumsfaktor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...