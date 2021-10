Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Dauer: 00:15:05 https://open.spotify.com/episode/3YTfKsMrjUcIZCgPq5IYKh'si=Aoxwv4p4Sk-aaRy2ykYD6w Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #3" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien, heute geht es im Besonderen um die Strabag und weiters um King Christoph Boschan, einen Lauf mit Angelika Sommer-Hemetsberger sowie eine Ermahnung durch Own360. Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die ...

