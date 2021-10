Die Wiener Börse hat am Montag Kursgewinne verbucht. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 3.793,64 Punkten. Zwischenzeitlich rutschte der heimische Leitindex gegen Mittag zwar in die Verlustzone ab. Die Schwäche hielt aber nicht lange an und der ATX konnte sich wieder in positives Terrain vorarbeiten.Auch der marktbreite ATX Prime legte ebenso um 0,37 Prozent auf 1.910,29 Einheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...