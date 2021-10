The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.10.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2021



ISIN Name

CA02210D1033 ALTURA ENERGY INC

CA29287R1038 ENGINE MEDIA HLDGS I.

CA82857V1031 SIMBA ESSEL EN.

DE000DD5AD60 DZ BANK CLN E.9528

DE000DD5AKD3 DZ BANK CLN E.9705

DE000DD5ARK3 DZ BANK CLN E.9916

DE000DD5AT21 DZ BANK CLN E.9994

GB00B02H2F76 AUGEAN PLC LS-,10

MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001

MX01IE060002 INFRAEST.ENER.NOVA MN 10-

