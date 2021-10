QIAGEN erweitert QuantiFERON-TB-Technologie, um den weltweiten Kampf gegen Tuberkulose zu unterstützen

IGRA-Test zum Nachweis von TB jetzt in ressourcenarmen, dezentralisierten Umgebungen mit hoher Krankheitslast verfügbar

Studiendaten zeigen vielversprechende Ergebnisse, Präsentation u. a. auf der Union World Conference

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung und die erfolgte CE-Kennzeichnung des Tests QIAreach QuantiFERON-TB zum Nachweis von Tuberkuloseinfektionen (TB) bekannt. Der neue Test soll zur weltweiten Bekämpfung der TB beitragen, indem er insbesondere in ressourcenarmen Ländern mit hoher Krankheitslast den Zugang zu einfachen und zuverlässigen TB-Tests verbessert.

QIAreach QuantiFERON-TB ist ein Meilenstein im Kampf gegen einen Krankheitserreger, den Schätzungen zufolge weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen in sich tragen. Der Test beruht auf der bewährten QuantiFERON-TB Gold Plus Technologie und läuft auf einem tragbaren Gerät, das den hochsensiblen, digitalen Nachweis von TB-Infektionen im Rahmen eines einfachen und kostengünstigen Komplett-Workflows ermöglicht und damit den Zugang zu zuverlässigen IGRA-Tests (Interferon Gamma Release Assay) verbessert. QIAGEN wird sich mit diesem Produkt zunächst auf Regionen mit hoher Krankheitslast konzentrieren, in denen der Zugang zu Laborinfrastruktur und zu Ressourcen für die Durchführung von Tests begrenzt ist.

"Mit QIAreach QuantiFERON-TB sind wir einem unserer Ziele einen großen Schritt nähergekommen: Wir wollen niemanden zurückzulassen, der mit einer tödlichen Krankheit wie der Tuberkulose infiziert ist, die vermeid- und heilbar ist. Mit dieser bahnbrechenden neuen Methode zum Nachweis von TB-Infektionen können wir dazu beitragen, dass insbesondere in Ländern mit hoher Krankheitslast Menschen nicht an der aktiven Form der TB erkranken", so Thierry Bernard, CEO von QIAGEN. "Der neue Test kombiniert die bewährte QuantiFERON-TB-Technologie von QIAGEN mit einem unkompliziert tragbaren, für den Feldeinsatz geeigneten digitalen Gerät und liefert kostengünstig hochpräzise Ergebnisse auch ohne komplexe Laborinfrastruktur."

QuantiFERON-TB stellt gegenüber dem herkömmlichen TB-Hauttest einen Quantensprung dar. Bei dem neuen Test werden Blutproben auf Interferon-Gamma-Moleküle untersucht, die von T-Zellen nach Kontakt mit TB-Bakterien abgegeben werden. Der TB-Test QIAreach QuantiFERON-TB läuft auf dem digitalen eHub- und eStick-System, einer sofort einsetzbaren Lösung mit Random Access, die weder gewartet noch kalibriert werden muss. Der Test, für den nur ein einziger Patientenbesuch erforderlich ist, liefert leicht auszulesende Ergebnisse in nur 20 Minuten nach der Probeninkubation. Zudem können Ergebnisse zur Verbesserung des Datenmanagements gespeichert und versendet werden, wodurch das System ideal für TB-Screening-Programme ist.

QIAGEN wird mit Vertriebspartnern sowie mit der Global Drug Facility der Stop-TB-Partnerschaft zusammenarbeiten, um allen Ländern mit geringen bis mittleren Einkommen und hoher Krankheitslast den kostengünstigen Zugang zu dem System zu ermöglichen. Parallel dazu wird QIAGEN seine enge Zusammenarbeit mit einer Vielzahl internationaler Organisationen und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens fortsetzen, um die Ausweitung der Testmöglichkeiten durch innovative Implementierungsprojekte voranzutreiben.

"Der mangelnde Zugang zu den neuesten diagnostischen Tests ist nur einer der Gründe, warum die Welt bei der Ausrottung der TB dem von den Vereinten Nationen gesteckten Nachhaltigkeitsziel hinterherhinkt," erklärt Dr. Lucica Ditiu, Executive Director der Stopp-TB-Partnerschaft. "Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist in neun der Länder mit den meisten TB-Fällen die Diagnose und Behandlung der Erkrankung um 16 bis 41 Prozent zurückgegangen, sodass wir wieder auf das Niveau von 2008 zurückgeworfen wurden. Ohne die schnelle Einführung neuer Instrumentarien wird die Zusage der Staats- und Regierungschefs, bis 2022 40 Millionen Menschen einen Zugang zur Diagnose und Behandlung der TB zu ermöglichen, nicht eingehalten werden können."

Die klinische Bewertung des Tests ergab ein ausgezeichnetes Maß an Übereinstimmung sowie eine hohe Sensitivität im Vergleich mit dem QuantiFERON-TB Gold Plus, dem von QIAGEN weltweit vermarkteten IGRA-Test, der als Goldstandard gilt. Der neue TB-Test QIAreach QuantiFERON-TB wurde am Nagasaki Genbaku Isahaya Hospital, Japan, und an den sechs Standorten des Zambart-Projekts (Sambia) untersucht und bewertet und erwies sich als neuartiger, tragbarer und benutzerfreundliche Assay, der mit minimaler Infrastruktur für die Diagnose von TB-Infektionen eingesetzt werden kann.

Die veröffentlichten Studienergebnisse können hier eingesehen werden: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531043721001513

Weitere, aus Malaysia stammende Studienergebnisse zu QIAreach QuantiFERON-TB werden auch bei einem Symposium auf der 52. jährlichen Union World Conference on Lung Health präsentiert werden, die vom 19. bis 22. Oktober 2021 stattfindet und diesem Jahr virtuell ausgerichtet wird. Weitere Einzelheiten und Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier: https://theunion.org/our-work/conferences/52nd-union-world-conference-on-lung-health

Ausführlichere Informationen zur QIAreach QuantiFERON-TB-Plattform: http://www.qiagen.com/qiareach

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2021 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

