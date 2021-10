Heftige Bewegungen gab es am Montag bei den Aktien einiger Impfstoffentwickler zu sehen. Allen voran die französische Valneva sorgte mit neuen Studiendaten für Aufsehen. Der Tot-Impfstoff des Unternehmens, der ohne teils umstrittene mRNA auskommt, konnte auf ganzer Linie überzeugen, was bei den Aktionären für große Hoffnungen sorgt.Um mehr als 30 Prozent schoss Valneva (FR0004056851) nach der Meldung in die Höhe. Zwar reicht das noch immer nicht, um in die Nähe der Bestmarken aus dem September zu kommen. Die Stimmung hat sich nach so mancher ...

