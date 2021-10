DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Oktober

=== *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (15:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Göttingen 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Einbeck *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q, Veldhoven 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate, Basel 07:00 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q, Schindellegi *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate, Vevey *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+12,7% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+12,0% gg Vj 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate, Mettlach *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 09:20 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei der Austrian Financial Market Authority's Supervisory Conference 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj 11:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK zu "Aktuelle Fragen der Migrationslage", Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q, Abbott Park *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 DE/Metro AG, Jahresumsatz, Düsseldorf 19:00 US/Fed, Rede (via Webcast) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Milken Institute Global Conference 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q, Armonk *** 22:25 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto - DE/Jahreskonferenz der Regierungschefs der Länder (bis 22.10.), Bonn - EU/Dreigliedriger Sozialgipfel (per Videokonferenz) - US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Provo/Utah ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

