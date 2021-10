DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen guten Vorgaben der Wall Street - Kospi gibt nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Aufschlägen. Die Börsen folgen den freundlichen Vorgaben der Wall Street, wo die laufende Berichtssaison bisher gut verläuft.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent zu. Gefragt sind vor allem Technologiewerte. Alibaba steigen um 8,1 Prozent. Der chinesische Internetriese will mit seinem neuen Server-Chip die Cloud-Computing-Dienste verbessern. Der neue Chip ist der dritte Halbleiter, den Alibaba seit 2019 auf den Markt bringt. Tencent legen 2,4 Prozent zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai-Composite hingegen nahezu unverändert. Die Aktien von Kohleproduzenten geben nach, nachdem Kommentare der chinesischen staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) darauf hindeuten, dass die Regierung Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Kohlepreise ergreifen wird, heißt es aus dem Markt. China Shenhua Energy fallen um 6,6 Prozent, Yanzhou Coal Mining und China Coal Energy geben jeweils um 10 Prozent nach.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 29.312 Punkte. Rückenwind kommt vom anhaltend schwachen Yen, wovon vor allem Exportwerte profitieren. Die Exporte stiegen Medienberichten zufolge im September um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was über den Markterwartungen lag. Im August waren sie um 26,2 Prozent gestiegen. Der Dollar notierte in der Spitze bei 114,70 Yen, dem höchsten Stand seit November 2017. Aktuell geht der Greenback für 114,51 Yen um.

Der Kospi in Südkorea bleibt hinter den anderen Börsen der Region zurück. Der Index gibt 0,2 Prozent nach. Nordkorea hat den Abschuss einer ballistischen Rakete am Montag von einem U-Boot aus bestätigt. LG Chem rücken 2,1 Prozent vor und erholen sich damit etwas von den Verlusten, der durch einen Rückruf von LG-Batterien für Elektroautos durch General Motors verursacht wurde. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics notiert 0,1 Prozent leichter.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.428,80 +0,7% +12,8% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.311,82 +0,3% +5,8% 08:00 Kospi (Seoul) 3.021,64 -0,2% +5,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.594,43 +0,0% +3,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.125,96 +1,3% -6,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.199,38 +0,0% +11,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.607,17 +0,1% -1,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,1649 +0,2% 1,1631 1,1648 -4,6% EUR/JPY 133,38 +0,3% 133,04 132,79 +5,8% EUR/GBP 0,8434 +0,0% 0,8433 0,8452 -5,6% GBP/USD 1,3811 +0,1% 1,3793 1,3781 +1,0% USD/JPY 114,51 +0,1% 114,38 114,00 +10,9% USD/KRW 1.173,00 -0,2% 1.175,65 1.178,56 +8,0% USD/CNY 6,3921 +0,1% 6,3827 6,4013 -2,1% USD/CNH 6,3842 +0,1% 6,3749 6,3971 -1,8% USD/HKD 7,7765 +0,0% 7,7761 7,7771 +0,3% AUD/USD 0,7500 +0,4% 0,7473 0,7466 -2,6% NZD/USD 0,7177 +0,4% 0,7150 0,7141 -0,1% Bitcoin BTC/USD 63.858,26 -0,4% 64.090,26 62.162,26 +119,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,46 82,96 -0,6% -0,50 +72,3% Brent/ICE 84,55 85,08 -0,6% -0,53 +66,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,04 1.769,15 +0,3% +4,89 -6,5% Silber (Spot) 23,78 23,68 +0,4% +0,10 -9,9% Platin (Spot) 1.041,00 1.043,68 -0,3% -2,68 -2,7% Kupfer-Future 4,63 4,70 -1,6% -0,07 +31,4% ===

