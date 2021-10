DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Kooperation

AUTO1 Group SE: AUTO1.com baut Partnerschaft mit Volvo aus - Registrierte Volvo Händler in Deutschland können jetzt Inzahlungnahmen noch einfacher über die native AUTO1 EVA App digital bewerten und über AUTO1.com vermarkten. - Über die Kooperation gewinnt die AUTO1 Group einen weiteren Sourcing-Kanal und stärkt somit das Angebot auf den digitalen Plattformen. Berlin, 20.10.2021 - AUTO1.com, Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen und Teil der AUTO1 Group SE, integriert das gemeinsam entwickelte "Volvo-Kauft-Ihr-Auto"-Programm in die native AUTO1 EVA App. Das Angebot zum Gebrauchtwagenkauf ist eine gemeinsame Aktion der Volvo Car Germany GmbH und AUTO1.com. Als Partner des schwedischen Premiumherstellers stellt AUTO1.com die Technologien und die B2B-Marktpreisermittlung mit dem AUTO1 Preisindikator zur Verfügung, die für die Online-Bewertung der Gebrauchtwagen genutzt wird. Durch diese Zusammenarbeit gewinnt die AUTO1 Group einen weiteren Sourcing-Kanal für Inzahlungnahmen und Leasingrückläufer. Zusätzlich haben registrierte Volvo Partner vollen Zugang zu dem breiten Angebot an Remarketing-Services. Dazu gehören der AUTO1 Preisindikator, die mobilen Fahrzeugbewerter, Logistikdienstleistungen und ein vollständig digitales und mobiles Auktionsmanagement. Volvo Partner digitalisieren den An- und Verkauf von Inzahlungnahmen, indem Kunden über volvocars.com einen Richtpreis für ihre Inzahlungnahmen anfragen und im Anschluss einen Termin beim Händler vor Ort buchen können. Der Volvo Händler kann mittels der AUTO1 EVA App die Inzahlungnahme beim Termin vor Ort dokumentieren und nach Ankauf per Knopfdruck über AUTO1.com an über 60.000 Händler europaweit vermarkten. Eine Fahrzeugaufnahme, insbesondere durch vereinfachte, aber detaillierte Schadens-, Foto- und Videoaufnahme, ist nun in unter 15 Minuten möglich. Mit wenigen Klicks ist das Fahrzeug digitalisiert und kann für die europaweite Auktion freigeschaltet werden. Durch die präzise Fahrzeugdokumentation bietet die benutzerfreundliche App eine hohe Datenqualität und direkten Zugang zum europaweiten B2B-Fahrzeughandel. Inzahlungnahmen, insbesondere Fremdfabrikate, können dadurch mit deutlich geringeren Standzeiten und vollständig digital zu Bestpreisen an das Händlernetzwerk mit über 60.000 Partnerhändlern von AUTO1.com europaweit vermarktet werden. "Durch die Partnerschaft mit Volvo etablieren wir einen Ankaufskanal, von dem unser Netzwerk profitiert. Es werden somit noch mehr qualitativ hochwertige Inzahlungnahmen und Leasingrückläufer für unsere Plattformen zur Verfügung stehen. Außerdem weiten wir somit unsere Zusammenarbeit mit Vertragshändlern aus und stellen unsere Remarketing-Technologien Autohäusern in ganz Deutschland und Europa zur Verfügung. Das Ziel ist die Digitalisierung der Verkaufsprozesse. Unsere Logistiklösungen komplettieren das ganzheitliche Service-Angebot, sodass Autohäuser ihre Zeit und Ressourcen voll auf das für sie wichtige Kerngeschäft fokussieren können", sagt Jost Dieckhaus, VP Remarketing Europe AUTO1 Group.



Über AUTO1.com

AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Mehr als 60.000 Partnerhändler in über 30 Ländern digitalisieren mit AUTO1.com-Technologien und Services aktiv ihr Gebrauchtwagengeschäft. Käufer haben Zugang zu einem markenübergreifenden Bestand aus über 30.000 geprüften Gebrauchtwagen. Verkäufer, darunter Händler, Hersteller, Leasing- und Mietwagenfirmen, haben die Möglichkeit, Fahrzeuge digital an das Händlernetzwerk zu vermarkten. Unser europaweites Logistiknetzwerk mit über 300 Logistikpartnern ermöglicht zudem den überregionalen Handel zu wettbewerbsfähigen Preisen. Alle Services stehen unseren Partnern 24 Stunden täglich, an sieben Tagen die Woche und ohne versteckte Gebühren oder Mindestabnahme zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.AUTO1.com. AUTO1.com GmbH ist Teil der AUTO1 Group SE, ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Die AUTO1 Group SE, mit Hauptsitz in Berlin, ist in über 30 Ländern aktiv und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro.

Über AUTO1 Group

Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com



Kontakt

Philip Reicherstorfer

Director Corporate Finance

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Philip Reicherstorfer

Director Corporate Finance

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

