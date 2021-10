Umbrüche im Digitalmarketing beeinflussen auch die Sichtbarkeit von Display- und Video-Anzeigen. Manuel Koubek von Meetrics und Jessica Stahl von Factor Eleven erzählen, wie man damit umgeht. Wenn die Sichtbarkeit von Onlinewerbung sinkt, klingt das nach einer Hiobsbotschaft. Tatsächlich muss das aber nicht sein. Schon seit einiger Zeit etablieren sich Werbeplattformen und Anbieter, die eine Alternative zu Google, Facebook und Co bilden - wie Factor Eleven. Jessica Stahl, Head of Campaign Management von Factor Eleven, und Manuel Koubek, Commercial Director von Meetrics, einem ...

