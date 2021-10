Der amerikanische Energiekonzern Alliant Energy Corporation (ISIN: US0188021085, NYSE: LNT) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 40,25 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2021 (Record day: 1. November 2021). Es ist die 304. vierteljährliche Dividende in Folge. Das Unternehmen zahlt seit dem Jahr 1946 eine Dividende. Im November 2020 kündigte Alliant Energy eine Anhebung ...

