Pressemitteilung PlanetHome Investment AG gewinnt Marion Rahn als CFO Berlin, 20. Oktober 2021 - Marion Rahn, MRICS, (44) ist neue CFO bei der PlanetHome Investment AG. Rahn wechselt von der Berlin Hyp AG, wo sie als Abteilungsleiterin die Immobilienwertermittlung für den gesamten Südwesten Deutschlands verantwortete. Weitere berufliche Stationen im Bankensektor waren u. a. die Eurohypo Aktiengesellschaft und die Westdeutsche ImmobilienBank AG. In der Gründungsphase der NATIXIS Pfandbriefbank AG baute sie dort den Bereich Immobilienbewertung auf. Rahn schloss an der Oxford Brookes University erfolgreich ihren BSc (Hons) in Real Estate Management und ihren Master in Property Investment an der University of Reading ab. Aufgrund ihrer Stationen bei JLL und JKT Immobilien verfügt sie bereits über eine 25-jährige Berufserfahrung in der nationalen sowie internationalen Immobilienwirtschaft. "Mit Marion Rahn haben wir eine in Deutschland einzigartige Immobilienexpertin für unser noch junges Unternehmen begeistern können", sagt Nikolai von Imhof, Vorstand der PlanetHome Investment AG. "Von der Portfolioanalyse bis zu bautechnischen Details beherrscht sie alle produktrelevanten Fragestellungen. Sie ist die beste Voraussetzung dafür, dass wir auch künftig eine ausfallfreie Bilanz vorweisen können." Die PlanetHome Investment AG ist aus der digitalen Immobilienfinanzierungsplattform iFunded hervorgegangen, die im Frühjahr dieses Jahres im Rahmen eines Reverse IPOs mit KlickOwn Immobilien fusionierte. Größter Anteilseigner ist seit dem 15. Oktober die PlanetHome Group. Über iFunded:

iFunded ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, die durch den Einsatz modernster Blockchain-Technologie globale Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Die iEstate GmbH, die Betreiberin der Plattform www.ifunded.de, wurde 2015 gegründet und wird von einem führenden deutschen Venture-Capital-Unternehmen, Creathor Ventures, unterstützt. iFunded hat kürzlich in einer Kapitalrunde 4 Mio. Euro eingeworben. Die iEstate GmbH, als Betreiberin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, verfügt über eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO sowie § 34c GewO. Die iEstate Securities GmbH, Berlin, als Nutzerin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, handelt bei der Anlagevermittlung von Wertpapieren als "vertraglich gebundener Vermittler" im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg, tätig. Über PlanetHome:

Die PlanetHome Group GmbH ist einer der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien. Der Fokus des Geschäftsmodells liegt dabei in der engen Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern. In über 30 Jahren vermittelte PlanetHome rund 100.000 Immobilieneinheiten. Um Verkäufer und Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verwendet das Unternehmen modernste Technologie und setzt auf ein großes Netzwerk von 600 festangestellten Immobilienberatern an 120 Standorten in Deutschland und Österreich. Mit einem jährlich vermittelten Finanzierungsvolumen von mehr als einer Mrd. Euro seit 2018 gehört PlanetHome zudem zu den Marktführern im Bereich der partnerbasierten Baufinanzierungsvermittlung. Der Immobiliendienstleister ist mehrfach ausgezeichnet (u.a. als einer von Deutschlands kundenorientiertesten Dienstleistern) und ist der erste bundesweit tätige Immobiliendienstleister, der nach DIN EN 15733 zertifiziert wurde.



