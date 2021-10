Es ist ein Abkommen, dass der Lufthansa und anderen europäischen Airlines so gar nicht schmeckt. Verständlich, denn das CATA-Abkommen zwischen der EU-Kommission und dem Golfstaat Katar sieht eine zusätzliche Öffnung des europäischen Flugmarktes für Qatar Airways vor. Der Lufthansa, Air France-KLM & Co beschert dies auf einigen lukrativen Strecken starke Konkurrenz - während auf der Gegenseite die Öffnung Katars eher geringe Vorteile bringt.So will Qatar Airways zahlreiche Flüge von Frankfurt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...