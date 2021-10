Die starke Nachfrage nach Kaffeeprodukten und Heimtiernahrung gibt dem Schweizer Nestle-Konzern einen Schub. Der Umsatz des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns zog in den ersten neun Monaten des Jahres um 2,2 Prozent auf 63,3 Milliarden Franken an, wie Nestle am Mittwoch mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...