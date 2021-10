Richtig spannend ist es in dieser Ausgabe von Börsenfunk - wir haben einen ETF-Experten einmal genauer auf die meistgehandelten ETF bei Smartbroker schauen lassen. Dann erklärt Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch, warum es derzeit besser ist auf Einzeltitel statt auf Index-Produkte zu setzen - und drei der meistgehandelten Papiere stehen dann im Fokus von Aktienexperte Uwe Lang, der bei der Bewertung von BioNTech einen Aufschrei in der Community von wallstreet:online versucht hat - um diese Themen geht es in dieser Episode von Börsenfunk.