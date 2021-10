The following instruments on XETRA do have their first trading 20.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.10.2021Aktien1 HK0000709128 Morimatsu International Holdings Co. Ltd.2 ZAE000298253 Northam Platinum Holdings Ltd.3 SE0016802797 Vo2 Cap Holding AB4 CA0704902067 BacTech Environmental Corp.5 US09260E1055 BlackRock Health Sciences Trust II6 CA31431T1003 Feel Foods Ltd.7 SE0016829469 Haypp Group AB8 CAC2428P1439 Netflix Inc. CDR9 IE00BLRPRP89 Alternus Energy Group PLC10 CA78111B2066 Rubellite Energy Inc.11 CH1134239669 Sportradar Group AG12 HK0000784121 Tam Jai International Co. Ltd.13 CA29287W1023 Engine Gaming & Media Inc.14 CA88034V1067 Tenaz Energy Corp.Anleihen/ETP1 USU1478NAL11 Catalent Pharma Solutions Inc.2 USU3827AAA70 HealthEquity Inc.3 US595112BS19 Micron Technology Inc.4 USP3984LAA81 S.A.C.I. Falabella5 FR00140062F0 UNEDIC6 FR0014006144 Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.7 DE000NLB3UD3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB3UE1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB3T24 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 XS2370632015 Africana Holdco Investments S.A.11 US06051GKD06 Bank of America Corp.12 XS2397447025 BCP V Modular Services Finance II PLC13 US86562MCG33 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.14 USP1850NAB75 Braskem Idesa S.A.P.I.15 FR00140065E6 Crédit Mutuel Arkéa16 USE57009AA55 Grifols Escrow Issuer S.A.17 XS2400053950 Landwirtschaftliche Rentenbank18 XS2400452228 Nordic Investment Bank19 DE000DK03B09 DekaBank Deutsche Girozentrale20 DE000DK03B17 DekaBank Deutsche Girozentrale21 DE000HLB27V4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 LU0478205965 Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1D23 LU0484968903 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C24 IE00BG04LT92 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged