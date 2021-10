ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hannover Rück von 174 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten großen Verluste reduzierte Analyst Iain Pearce seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Rückversicherer, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Sorgen um Belastungen durch Naturkatastrophen und Inflationsrisiken seien bei Hannover Rück im Vergleich zum Wettbewerb jedoch am wenigsten angebracht. Aus Sicht des Experten sind auch die aktuellen Markterwartungen an den Konzern zu niedrig./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 04:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

