DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Advanced Blockchain AG hat sich über ihre Tochtergesellschaft an Element Finance beteiligt



20.10.2021 / 08:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat über eine Tochtergesellschaft in Element Finance investiert, ein Open-Source-Protokoll für feste und variable Renditemärkte im dezentralen Finanzwesen (DeFi). Das Projekt schloss seine Serie A mit einer erfolgreichen Einwerbung von 32 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 320 Millionen Dollar ab. Die Advanced Blockchain AG investierte über ihre Tochtergesellschaft einen siebenstelligen Betrag und ist damit einer der größten Investoren der Runde. Die Serie A wurde von a16z (Andreesen Horowitz) und Polychain Capital angeführt. Zu den Angels gehören Rune Christensen von MakerDAO, Stani Kulechov, der Gründer von Aave, Fernando Martinelli, der Gründer von Balancer, Santiago Santos und viele andere.

Das Element-Protokoll maximiert die Kapitaleffizienz, schafft Marktliquidität und reduziert die Nutzerkosten. Nutzer können beliebte Kryptowährungen mit einem Abschlag erwerben, ohne an eine feste Laufzeit gebunden zu sein. Dadurch können ein festes Einkommen und eine verbesserte Kapitaleffizienz gesichert werden. Weitere Informationen über Element Finance und sein Protokoll finden Sie auf der Website von Element Finance (https://www.element.fi/).

DeFi-basierte festverzinsliche Instrumente befinden sich noch im Anfangsstadium, werden sich aber letztlich als integrale Anlageklasse innerhalb des aufkeimenden DeFi-Ökosystems erweisen. Angesichts des Stammbaums des Teams, seiner erwiesenen Fähigkeit zur Umsetzung und der starken Basis von Unterstützern ist es klar, dass kein Team besser positioniert ist, um neue Anlagekonstrukte im DeFi-Sektor einzuläuten.





Die Advanced Blockchain AG freut sich, dem Element Finance-Team einen einzigartigen Mehrwert zu bieten, indem das Team über ein sogenanntes "Ecosystem-as-a-Service"-Modell (EaaS) integriert wird. Mit diesem plant die Advanced Blockchain AG Produkte auf der Grundlage des Element Finance SDK weiterzuentwickeln und in zahlreiche Portfolio- und Inkubationsunternehmen zu integrieren, um das Wachstum und die Expansion des gesamten Portfolios der Advanced Blockchain AG zu fördern.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

20.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de