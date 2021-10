20.10.2021 - Natürlich "hilft" auch der Corona-Baisiseffekt, aber trotzdem ist Villeroy & Boch-Konzern (ISIN: DE0007657231) in 2021 erfolgreich unterwegs. So erfolgreich, dass man nochmals die Prognose erhöhen "musste". So konnte der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 24,7 % auf 684,5 Mio EUR gesteigert werden. Passend dazu erhöhte sich auch das EBIT auf 61,8 Mio EUR - "natürlich" erheblich über dem Ausnahme-Vorjahr (10,3 Mio EUR). Umsätze mittlerweile sogar über Vorkrisenniveau Mit den heute veröffentichten Umsatzzahlen liegt der Konzern nicht nur deutlich über dem ...

