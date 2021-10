Nach dem starken Lauf in den letzten Wochen ist die Daimler-Aktie in die Konsolidierung übergegangen. Dennoch: Bis zur Abspaltung der Brummi-und Bus-Sparte im Dezember, sollte das positive Momentum anhalten! Am Dienstag schraubte Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie nach oben.Goldman Sachs-Analyst George Galliers bleibt bullish für die Daimler-Aktie. Der Experte hat das Kursziel für das Papier um zwei auf 110 Euro angehoben.Auch technisch sieht das Papier gut aus."Erfolgreicher Test der Schulter-Kopf-Schulter-Formation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...