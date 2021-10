Hellofresh treibt die offensiven Expansionspläne voran. Nur wenige Monate nach dem Markteintritt in Norwegen bieten die Berliner nun auch in Italien ihre Kochboxen an. Da dieses Konzept dort nur wenig verbreitet ist, verspricht sich das Unternehmen erhebliche First-Mover-Vorteile. Insgesamt erweitert sich das adressierbare Marktvolumen damit um 26 Mio. Haushalte.Hellofresh ...

