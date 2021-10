SPARK Microsystems, ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das auf Ultrabreitband-Technologie (UWB) der nächsten Generation spezialisiert ist, hat ein neues Vertriebs- und Supportnetzwerk für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) angekündigt. Das Netzwerk umfasst sowohl lokale europäische Vertriebs- und technische Supportressourcen von SPARK Microsystems als auch Vertreter des Herstellers in jeder Region.

"Die EMEA-Region ist ein hervorragender Markt für die Einführung der Produkte von SPARK Microsystems in Branchen wie AR/VR, Audio, Gaming und industrielles IoT", so Fares Mubarak, CEO von SPARK Microsystems. "Daher hat das Unternehmen sowohl Vertriebs- als auch Anwendungsingenieure direkt in der Region eingestellt, um diese wichtige Marktchance zu nutzen

SPARK Microsystems hat nicht nur Vertriebs- und Anwendungsingenieure an Bord geholt, sondern auch ein ausgedehntes Netzwerk von Herstellervertretern in der EMEA-Region aufgebaut. SPARK Microsystems wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der ActiveRep GmbH, in Frankreich und Tunesien von Spectrum Design, in Großbritannien, in den nordischen Ländern und Polen von Cedar Technologies, in Spanien und Portugal von Natura und in Südafrika von Inventworx vertreten.

"Auf regionaler Ebene will SPARK Microsystems die Vertriebspräsenz und die Supportsysteme für unsere Kunden in jedem dieser hochwertigen Märkte sicherstellen", sagte Julie Delamarre, die neue Vizepräsidentin für den EMEA-Vertrieb bei SPARK Microsystems. "Im Zuge des wachsenden EMEA-Marktes wird SPARK Microsystems seinen Vertrieb in der Region in den kommenden Monaten mit weiteren Partnern ausbauen. Neue Vertretungen für Italien und die Türkei werden ebenfalls in Kürze hinzukommen."

Ressourcen

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem SPARK Microsystems Regionalbüro auf: https://www.sparkmicro.com/contact-us/

Finden Sie Ihren regionalen Händler und Vertriebsbeauftragten: https://www.sparkmicro.com/distributors-and-sales-representatives/

Über SPARK Microsystems

SPARK Microsystems ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das den Weg zur drahtlosen Kommunikation mit extrem niedrigem Stromverbrauch für leistungsstarke Personal Area Networks und IoT-verbundene Geräte ebnet. Mit seinen patentierten Technologien bringt SPARK Microsystems einen drahtlosen Ultrabreitband-Transceiver der nächsten Generation auf den Markt, der den Stromverbrauch, die Latenzzeit und die Genauigkeit der Entfernungsmessung und Ortung um Größenordnungen verbessert und gleichzeitig höhere Datenraten als konkurrierende Technologien bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sparkmicro.com.

