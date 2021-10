Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.787,35 Punkten mit plus 0,14 Prozent. An den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten zur Wochenmitte hingegen kleine Kursrückgänge zu sehen.Unterstützt wurde der ATX von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken. BAWAG legten 0,6 Prozent zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...