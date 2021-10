An der New York Stock Exchange hat am Dienstag der erste Bitcoin-ETF sein Börsendebüt gefeiert. Obwohl dem Indexfonds nicht Bitcoin selbst, sondern Terminkontrakte (Futures) auf die Kryptowährung als Basiswert zu Grunde liegen, ist das Interesse der US-Anleger offenbar enorm.Laut ETF-Analyst Eric Balchunas von Bloomberg seien alleine in den ersten 20 Minuten nach dem Handelsstart Fondsanteile im Wert von 280 Millionen Dollar gehandelt worden. Bis zum Ende des ersten Handelstags hätten insgesamt ...

