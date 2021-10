DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hang-Seng fest - Kospi in Seoul gibt nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte uneinheitlich gezeigt. Etwas Rückenwind kam von den freundlichen Vorgaben der Wall Street, wo die laufende Berichtssaison bisher gut verlief.

In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 29.256 Punkte. Leichte Unterstützung kam vom anhaltend schwachen Yen, wovon vor allem Exportwerte profitieren. Die Exporte stiegen im September um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was über den Markterwartungen lag. Im August waren sie jedoch noch um 26,2 Prozent gestiegen. Der Dollar notierte in der Spitze bei 114,70 Yen, dem höchsten Stand seit November 2017.

Aktien von Eisenbahn- und Fluggesellschaften profitierten von Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung von der Corona-Pandemie. East Japan Railway stiegen um 3,9 Prozent und Japan Airlines um 3,5 Prozent.

Chinas Notenbank hält Referenzzins für Bankkredite stabil

Die chinesische Notenbank hat den wichtigen einjährigen Referenzzins (Loan Prime Rate) für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte bei 3,85 Prozent belassen. Der fünfjährige Referenzzins liegt weiterhin bei 4,65 Prozent. Die Preise für neue Eigenheime in China sind im September indessen zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren im Monatsvergleich gesunken, da Pekings Maßnahmen zur Eindämmung der Immobilienspekulation und zur Abkühlung des Immobiliensektors zu greifen beginnen.

In Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,1 Prozent zu. Gefragt waren vor allem Technologiewerte. Alibaba stiegen um 6,7 Prozent. Der chinesische Internetriese will mit seinem neuen Server-Chip die Cloud-Computing-Dienste verbessern. Es ist der dritte Halbleiter, den Alibaba seit 2019 auf den Markt bringt. Tencent legten 1,4 Prozent zu.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite hingegen 0,2 Prozent leichter. Die Aktien von Kohleproduzenten gaben nach, nachdem Kommentare der chinesischen staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) darauf hindeuten, dass die Regierung zur Eindämmung der hohen Kohlepreise ergreifen wird, hieß es aus dem Markt. China Shenhua Energy fielen um 6,4 Prozent, Yanzhou Coal Mining und China Coal Energy gaben jeweils um 10 Prozent nach.

Börse in Seoul gibt nach - Sydney fester

Der Kospi in Südkorea blieb hinter den anderen Börsen der Region zurück. Der Index gab 0,5 Prozent nach, beeinflusst auch die politische Sorgen. Nordkorea hat den Abschuss einer ballistischen Rakete am Montag von einem U-Boot aus bestätigt. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics notiert 0,4 Prozent leichter. LG Chem rückten 1,1 Prozent vor und erholen sich damit etwas von den Verlusten, die durch einen Rückruf von LG-Batterien für Elektroautos durch General Motors verursacht wurde.

Die Börse in Sydney schloss 0,5 Prozent höher, gestützt von den hochgewichteten Bankenwerten. Der Finanzsektor, der fast 30 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P/ASX-200 ausmacht, legte um 1,0 Prozent zu.

Der Bergbaukonzern Rio Tinto (-0,1%) will deutlich mehr investieren. Wie das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, geht es im kommenden Jahr von Investitionen von 8 statt 7,5 Milliarden US-Dollar aus.

