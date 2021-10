FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Versorgersektor haben die Anleger am Mittwoch zugegriffen. Europaweit war die Branche mit plus 1,1 Prozent unter den besten der Stoxx-600-Übersicht. Im deutschen MDax setzten die Papiere von Uniper mit plus 1,6 Prozent ihre Rekordjagd fort. Im Dax gewannen RWE ebenfalls 1,6 Prozent.

Positive Analysteneinschätzungen gaben dabei Auftrieb. So hoben die Credit Suisse und die Deutsche Bank ihre Kursziele für Uniper an. Seit Ende Mai haben die Papiere nun schon um fast ein Drittel zugelegt. Laut der Credit Suisse stützt die Titel vor allem die Fantasie einer Komplettübernahme durch den finnischen Großaktionär Fortum .

Zudem sieht die Schweizer Bank die Aktien von RWE nun als "Key Idea". Die RWE-Papiere hatten jüngst bereits von einem womöglich rascheren Kohleausstieg in Deutschland profitieren können./ajx/jha/