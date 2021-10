Die Aktien der Aareal Bank erwachten wieder zum Leben, als am 7. Oktober bekannt wurde, dass eine Investorengruppe das Institut übernehmen möchte. Der Kurs schoss daraufhin in die Höhe, die Papiere erfuhren am Markt mehr Aufmerksamkeit. Doch nun springt der erste Interesset bereits ab.Im Ringen um eine Übernahme der Aareal Bank schrumpft einem Pressebericht zufolge die Zahl der Kaufinteressenten. Der Finanzinvestor Towerbrook habe das Konsortium der Interessenten verlassen, berichtete die "Börsen-Zeitung" ...

