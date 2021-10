Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag leicht im Plus gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.786,59 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,12 Prozent zum Vortagesschlusskurs. An den europäischen Leitbörsen gab es nach Eröffnungsverlusten mehrheitlich positive Vorzeichen zu sehen. International steht weiterhin die Sorge um die Inflationsentwicklung im Fokus.In Deutschland stiegen ...

