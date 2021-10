HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 515 Euro belassen. Das dritte Quartal des Pharma- und Laborzulieferers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei eine weitere Anhebung des Ausblicks im Gegensatz zu den vergangenen Quartalen trotz guter Auftragsdynamik ausgeblieben. Dies könnte eine konservative Herangehensweise bedeuten, aber auch Ungewissheit widerspiegeln bezüglich zeitnaher Umwandlung von Aufträgen in Umsätze und der Auswirkungen der noch anhaltenden Pandemie. Die ausgebliebene Anhebung der Prognose könnte die Papiere nun belasten, so der Analyst./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

SARTORIUS AG VZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de