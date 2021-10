Die auf Cloud-Lösungen spezialisierte Cogia AG aus Frankfurt am Main erwägt vor dem Hintergrund weiteren Wachstums durch Akquisitionen die Begebung einer Unternehmensanleihe. Die Emission soll dabei ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz angeboten werden. Ein mögliches öffentliches Angebot von Wertpapieren soll es nach Angaben des Unternehmens nicht stattfinden. Der Nettoemissionserlös aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...