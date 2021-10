Hamburg (ots) -Die aktuelle Ausgabe von BRIGITTE LEBEN wird erneut mit Dr. Anne Fleck produziert, nachdem die Vorausgabe mit der Ernährungsexpertin ein voller Erfolg war. Die renommierte Ärztin gilt als Medizinpionierin, die klassische Medizin und tradierte Heilmethoden, mit moderner Präventiv- und Ernährungsmedizin sowie Stressmedizin kombiniert.Das aktuelle BRIGITTE LEBEN-Heft erscheint in Kooperation mit dem RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12". RTL-Moderatorin Katja Burkard ist zu Gast bei BRIGITTE LEBEN und spricht mit Redaktionsleiterin Meike Dinklage über das Thema Frauengesundheit. Außerdem dabei ist RTL-Wissenschaftsjournalistin Daniela Halm, die den BRIGITTE LEBEN-Leser:innen Einblick in die Forschung zu innovativem Seafood gibt.Drei Patient:innen von Anne Fleck erzählen, wie sich bei ihnen durch Ernährung und neue Rituale eine Krankheit besserte. Im Interview erklärt Dr. Anne Fleck, wie man gesund essen kann, ohne in die Perfektionismusfalle zu tappen, denn auch das kann krank machen. Außerdem hat die BRIGITTE LEBEN-Redaktion Superfoods unter die Lupe genommen; bei vielen muss man gar nicht weit suchen, sie wachsen direkt vor der Haustür. Dazu empfiehlt Anne Fleck: "Wenn jeder in der Woche einen Strauß Petersilie essen würde, wären wir ein ganzes Stück weiter auf dem Weg zu nachhaltiger Gesundheit."Terminhinweis: Gemeinsam mit BRIGITTE und weiteren Partnern veranstaltet RTL am 11. November einen ganzen Tag, an dem sich alles um Ernährung, Medizin und eine gute Lebensbalance dreht, mit diversen Beiträgen und guten Tipps, um stark und fit durch Herbst und Winter zu kommen.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE LEBEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143920/5051081