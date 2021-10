Die größere The Social Chain Group (WKN: A1YC99) schluckt die kleinere Holdinggesellschaft DS Gruppe. Ralf Dümmels Produktgruppe geht damit in Georg Koflers börsennotiertem Social-Media-Imperium auf. The Social Chain ist ein verzweigter Konzern, der die Bereiche Beauty, Sport, bio-basierte (vegane) Ernährung und Influencer-Marketing zueinander bringt. Die DS Gruppe ist Ralf Dümmels international agierendes Marken- und Handelsunternehmen, das auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...