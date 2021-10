Geely überträgt seiner Tochter Volvo Cars die Kontrolle über das Autowerk im chinesischen Luqiao, in dem unter anderem die Elektromodelle Polestar 2 und Volvo XC40 Recharge produziert werden. In diesem Zuge wird die Produktionsstätte von Luqiao in Taizhou umbenannt. Mutter- und Tochtergesellschaft haben sich einer Mitteilung zufolge darauf verständigt, das Werk in die Volvo-Cars-Aktiva einzugliedern. ...

